Осадки выпадут на большей части Казахстана

В ряде областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, лишь на западе и юго-западе ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами ожидается усиление ветра, с пыльной бурей, в северной половине республики возможен град.

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами - шквал, пыльная буря, возможен град. В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами - усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с с пыльной бурей, утром и днем местами шквал. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами - шквал. В Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами - усилении ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал, днем возможен град. Днем на большей части Алматинской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, на большей части Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 27°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 8 июня.

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