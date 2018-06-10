IKEA наладит выпуск мебели для геймеров

IKEA и Unyq будут использовать технологию 3D-сканирования для оцифровки биометрических данных будущего покупателя.

Шведский производитель домашней мебели IKEA решил объединить свои усилия с дизайнерской компанией Unyq и организаторами кибреспортивных детских лагерей Area Academy для создания своей собственной мебели для геймеров. Главными принципами, которыми они будут руководствоваться при создании новой линейки, будут: максимальное удобство и максимальная эргономика, сообщает gmbox.ru.

Компании будут использовать технологию 3D-сканирования для оцифровки биометрических данных будущего покупателя и последующей распечатки сидений, идеально подходящих под строение его тела. Первым продуктом в данной линейке будет кресло Ubik.

«Геймеры – это атлеты, которые соревнуются, используя свой разум и свои тела. Я думаю, что привнесение в эту сферу некой персонализации, чтобы удовлетворить уникальные эргономические потребности каждого человека, его строение тела и подстроиться под его стиль игры – это сделает жизнь некоторых людей более здоровой и даст им большее соревновательное превосходство над противниками» - заявил руководитель дизайнерского отдела IKEA Маркус Ингман.

Компания планирует поставить выпустить первый киберспортивный продукт уже в 2020г.

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