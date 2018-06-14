Хакер-шантажист крал пикантные фото казахстанок и просил за них выкуп

Вымогатель взломал сотни личных страниц.

Несколько десятков казахстанских девушек пострадали от действий иностранного хакера. Безработный мужчина взламывал закрытые альбомы в социальных сетях и, завладев пикантными фотографиями, шантажировал их обладательниц. Преступник обещал сохранить тайну личной жизни за определенную плату, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

История Алины типична для пострадавших от шантажа. Свои пикантные снимки девушка хранила в закрытом альбоме в социальной сети, и доступ к нему имела только она. Через несколько месяцев Алина получила сообщение с требованием перечислить 10 тысяч тенге, в противном случае интимные фото могли стать достоянием общественности.

– На них были запечатлены я и мой супруг, то есть, папка была создана только для нас, для нашего просмотра. И так получилось, что вскрыли эту папку, - пожаловалась потерпевшая Алина.

Вымогатель взломал сотни личных страниц, на 17 нашёл интимные фото девушек, причем 15 из них принадлежали жительницам Восточно-Казахстанской области. Он требовал с дам от 8 до 10 тысяч тенге. Если денег не получал, рассылал снимки всем контактам. Среди пострадавших и несовершеннолетние. Некоторые из них обратились в полицию. Шантажистом оказался безработный гражданин Узбекистана, проживавший в Алматинской области.

– Между прокурором и гражданином было заключено процессуальное соглашение, в ходе которого прокурор ходатайствовал перед судом о назначении наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, - заявил судья Данияр Кожахметов.

Считается, что хакеры ведут охоту только за селебрити. Но в последние годы у мошенников этот бизнес в чести.

– Никто не даёт вам стопроцентной гарантии на то, что никто другой не сможет это достать. Либо человеческий фактор сыграет, либо системная ошибка. Люди, которые в этом понимают, быстро найдут эту уязвимость и будут её использовать, - прокомментировал системный администратор Дмитрий Потапов.

Так что, либо стоит защищать свои данные сложнейшими паролями: не менее 8 знаков и чередуя заглавные буквы с прописными и цифрами, либо хранить их на носителях, не подключенных к сети.

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