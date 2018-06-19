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Результаты ЕНТ можно будет узнать с помощью Telegram

Каждый студент может узнать свой результат индивидуально, путем ввода ИКТ.

Фото : iPhones.ru19 июня 2018, 18:27

Теперь абитуриенты результаты ЕНТ могут узнать с помощью канала Telegram, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Мы сегодня у себя на сайте разместим информацию о канале в Telegram, где абитуриенты могут узнать о результате ЕНТ. У нас уже есть этот канал. Этот функционал работает с прошлого года. Для более подробной информации вы можете зайти на сайт Национального центра тестирования. Но, хотелось бы отметить, что эта информация не для общего сведения, она персональная», - сказал вице-министр.

По его информации, каждый студент узнает свой результат индивидуально, путем ввода ИКТ. У ученика на пропуске есть специальный код, который абитуриент вбивает и получает соответственно результат.


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