Загипа Балиева: причина последних трагедий - безответственность взрослых

Депутат Мажилиса Парламента сослалась на опыт передовых стран.

Загипа Балиева написала пост на странице в Facebook, где высказала свое мнение о последних событиях в стране, сообщает zakon.kz.

«Я часто слышу в постах о том, почему мы не живем как на Западе или в Японии. И вот что мне пришло в голову. Когда я была в Японии, меня вдохновил их культ тотальной безопасности жизни. Проявляется она во всем начиная от качества продукции, заканчивая общей организацией сосуществования общества. Безусловно у них есть куча своих нерешенных проблем, но вся их культура ориентирована на предупреждение случаев, когда может случится не поправимое», - пишет Загипа Балиева.

«С раннего детства прививается понимание ответственности за свои действия, не вины, а именно ответственности. Как результат в будущем такой человек не допустит плохого качества ни в одном своем действии. Ни в своей работе, ни в воспитании ребенка, ни в повседневном быте. Ведь он понимает последствия. …Допусти он халатность в воспитании своего чада, не объясни ему что такое хорошо и что такое плохо, и его чадо по незнанию, может причинить вред окружающим и себе. Заленись он при постройки здания, машин, дорожных путей и может случится страшное», - считает экс-уполномоченный по правам ребенка.

«Вчерашний день был наполнен такими последствиями. По каким-то причинам сошел поезд с рельс, в результате погиб ребенок. Конечно комиссия разберется с тем, что произошло, но ребенка мы не вернем никогда».

Предвидя вопросы о коррупции и «плохой медицине», Загипа Балиева констатирует, что все это звенья одной цепи, где главное, - безответственность взрослых.

«Малыша в Таразе подожгли другие дети, дети которым не пришло даже в голову, что они творят преступление. Произошли и другие случаи, о которых мне даже не хочется писать…Мы все несем ответственность за это, мы взрослые».

Депутата Мажилиса Парламента принесла соболезнование семье и пожелала всем сил.

17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 2 вагона опрокинулось).

6-летнего мальчика подожгли во время игры в Таразе 17 июня.

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