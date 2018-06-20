Google сделала приложение для прослушивания подкастов

К прослушиванию доступны свыше 2 миллионов подкастов.

Компания Google выпустила новое приложение для Android, позволяющее бесплатно слушать подкасты, подписываться на новые выпуски и загружать их в память устройства для воспроизведения в офлайне. Как и во многие другие продукты поисковика, в Podcasts встроены рекомендательные алгоритмы, предлагающие новый контент с учетом предпочтений, привычек и вкусов пользователя, сообщает Вести.ru.

Основная задача приложения — прослушивание подкастов. Приложение выполнено полностью в новом Material Design 2.0, а главное окно состоит из различных категорий: топ подкастов, популярные подкасты, подкасты в категории «Юмор» и так далее.

К прослушиванию доступны свыше 2 миллионов подкастов. Пользователи могут настраивать скорость воспроизведения, пропускать паузы, скачивать выпуски и просматривать эпизоды, которые не были дослушаны до конца. Podcasts тесно интегрирован с "Ассистентом": можно начать прослушивание в дороге и продолжить на смарт-колонке Google Home.

В течение ближайших месяцев Podcasts наделят функциями искусственного интеллекта. Например, появится возможность отображать субтитры и перематывать вперед до следующего момента, если сюжет неинтересен. Кроме того, текст на незнакомом пользователю языке может быть переведен в режиме реального времени.

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