Геннадий Головкин скоро начнет новый тренировочный лагерь

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) скоро начнет новый тренировочный лагерь ко второму поединку с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Мы собираемся приступить к подготовке в начале следующего месяца. Поверьте, Геннадий будет предан этому! — сказал Санчес.

— Я готов и взволнован. Я голоден, действительно голоден! — добавил Головкин.

Первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей — многие уверены, что у Головкина судьи «украли» чистую победу. Рематч пройдет 15 сентября там же.





