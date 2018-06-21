Геннадий Головкин скоро начнет новый тренировочный лагерь
21 июня 2018, 06:53
Бой Головкина и Альвареса пройдет 15 сентября.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) скоро начнет новый тренировочный лагерь ко второму поединку с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Мы собираемся приступить к подготовке в начале следующего месяца. Поверьте, Геннадий будет предан этому! — сказал Санчес.
— Я готов и взволнован. Я голоден, действительно голоден! — добавил Головкин.
Первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей — многие уверены, что у Головкина судьи «украли» чистую победу. Рематч пройдет 15 сентября там же.
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