Какая погода ждет казахстанцев 21 июня

В ряде областей сохраняется пожарная опасность.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северных областях Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Здесь местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град. Ночью и утром на севере республики ожидается местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град, ночью и утром местами туман. В Костанайской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами возможен град. В Западно-Казахстанской, Павлодарской, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами – шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Атырауской, местами Жамбылской области ожидается сильная жара

На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 26°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 25°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 21 июня.

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