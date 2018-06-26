В WhatsApp для Android добавлена новая полезная опция

Новая функция позволит сохранять объем памяти и повысит уровень приватности.

Разработчики WhatsApp добавили новую полезную функцию в бета-версию приложения для Android v2.18.195. Она уже интегрирована в мессенджер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на блог компании.

Теперь пользователям доступна опция сокрытия присланных другими пользователями фотографий — владельцы устройств на платформе Android получат возможность отключать автосохранение присланных изображений, аудио и видеофайлов.

Новая функция также будет доступна для групповых чатов, что позволит сохранять объём памяти смартфона и повысит уровень приватности.

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