Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В WhatsApp для Android добавлена новая полезная опция

Новая функция позволит сохранять объем памяти и повысит уровень приватности.

Фото : Flickr26 июня 2018, 20:51

Разработчики WhatsApp добавили новую полезную функцию в бета-версию приложения для Android v2.18.195. Она уже интегрирована в мессенджер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на блог компании.

Теперь пользователям доступна опция сокрытия присланных другими пользователями фотографий — владельцы устройств на платформе Android получат возможность отключать автосохранение присланных изображений, аудио и видеофайлов.

Новая функция также будет доступна для групповых чатов, что позволит сохранять объём памяти смартфона и повысит уровень приватности.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты