S&P подтвердило рейтинги Банка развития Казахстана на уровне "ВВ+/В", прогноз - "стабильный"

По состоянию на конец 2017 года на долю БРК приходилось 60% консолидированных активов группы "Байтерек".

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте АО "Банк развития Казахстана" (БРК) на уровне "ВВ+/В", сообщает Интерфакс - Казахстан деловые новости.

S&P также подтвердило рейтинг БРК по национальной шкале на уровне "kzAA-" и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций на уровне "ВВ+". Прогноз - "стабильный".

"Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о "практически безусловной" вероятности предоставления своевременной экстраординарной государственной поддержки БРК в стрессовой для него финансовой ситуации. БРК - крупнейшая компания в составе государственного холдинга "Байтерек", и мы ожидаем, что она останется "ключевой" дочерней структурой с точки зрения реализации общей стратегии группы, направленной на поддержку роста и диверсификации экономики страны", - указано в сообщении.

По состоянию на конец 2017 года на долю БРК приходилось 60% консолидированных активов группы "Байтерек".

Агентство ожидает, что показатели капитализации БРК останутся адекватными, несмотря на некоторое снижение, ожидаемое в ближайшие 18 месяцев, в связи с введением стандарта МСФО 9. Позиция по риску БРК сравнима со средними показателями по банковской системе страны и отражает, с одной стороны, высокий уровень концентрации кредитного портфеля на отдельных контрагентах и секторах, а с другой - низкий показатель отраженных в отчетности проблемных кредитов после того, как несколько лет назад проблемные кредиты, выданные в прошлые периоды, были переданы АО "Инвестиционный фонд Казахстана".

Ликвидные активы банка в достаточной степени покрывают краткосрочные долговые обязательства, однако банк остается подверженным риску рефинансирования, поскольку в его базе фондирования преобладает финансирование, привлекаемое на открытом рынке, отличающееся высокой концентрацией. БРК намерен диверсифицировать источники заимствований и снизить зависимость от финансирования, предоставляемого государством.

Прогноз "стабильный" по рейтингам банка отражает аналогичный прогноз по рейтингам Республики Казахстан. Любые рейтинговые действия в отношении суверенных рейтингов, вероятнее всего, приведут к аналогичному рейтинговому действию в отношении рейтингов БРК, говорится в сообщении.

Агентство может понизить рейтинги БРК в том случае, если будет отмечать признаки ослабления государственной поддержки, предоставляемой группе "Байтерек" или - шире - другим организациям, связанным с государством (ОСГ) в ближайшие 12 месяцев.

S&P может повысить рейтинги банка в случае существенного улучшения системы мониторинга долга ОСГ и повышения эффективности механизмов предоставления экстраординарной поддержки ОСГ в Казахстане.

Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестпроектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга "Байтерек".

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