Во сколько начнется вечер бокса Головкин - "Канело"

Определилось время начала вечера бокса, где главным боем станет реванш между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шоу состоится в Лас-Вегасе 15 сентября и начнется в 17:00 по местному времени. По времени Астаны это будет 6 утра 16 сентября. Старт показа на PPV запланирован на три часа позже.

Ранее стало известно, что 2 июля начнется предпродажа билетов на это событие. Цены останутся такими же, как и в первом бою боксеров.