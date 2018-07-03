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Доллар стоит уже дороже 343 тенге

Средневзвешенный курс доллара США составил 342,97 тенге.

Фото : rezonans.kz3 июля 2018, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 342,97 тенге за доллар (+1,35 тенге), объем торгов – 79 950 тыс. долларов (+17 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4160 тенге за рубль, объеме торгов 1 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0200 тенге за юань (-0,3949 тенге), объем торгов – 150 тыс. юаней (-4 950 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 342,9-343,7 тенге, евро - 398,9-400,9 тенге, рос.рубля - 5,42-5,46 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.


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