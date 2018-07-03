Доллар стоит уже дороже 343 тенге
Средневзвешенный курс доллара США составил 342,97 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 342,97 тенге за доллар (+1,35 тенге), объем торгов – 79 950 тыс. долларов (+17 500 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4160 тенге за рубль, объеме торгов 1 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0200 тенге за юань (-0,3949 тенге), объем торгов – 150 тыс. юаней (-4 950 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 342,9-343,7 тенге, евро - 398,9-400,9 тенге, рос.рубля - 5,42-5,46 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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