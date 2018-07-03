Правительство РК продолжать создавать условия для инвесторов

Казахстан продолжит поощрять конкуренцию и ограничивать монополию.

На заседании круглого стола по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable-2018 премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев рассказал о проделанной работе правительства по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это наша вторая встреча, и мы уже можем обсудить, что нам удалось сделать за это время, что еще необходимо сделать, и что мы ожидаем от нашего партнерства (...). Подчеркну улучшения за это время, улучшение инвестклимата, открытый диалог с инвесторами, совершенствование инфраструктуры для привлечения инвестиций - это стратегическое направление работы правительства. И одно из важнейших условий успеха - модернизация курса, проводимого в стране», - сказал он.

Как напомнил глава кабмина, в прошлом году президент РК Нурсултан Назарбаев объявил третью волну модернизации Казахстана, направленную на обеспечение качественного экономического роста и определяющую модель индустриальной и технологической модернизации в условиях четвертой промышленной революции.

«Сейчас работа развернута по всем направлениям. Есть первые результаты - по итогам 2017 года экономический рост составил 4%. При этом вклад несырьевых секторов обеспечил почти 2/3 роста, а это значит, что казахстанская экономика все больше начинает опираться на несырьевые сектора. В международном рейтинге Doing Business мы занимаем 36 место по шести позициям - есть улучшения по шести индикатора: по защите минbтарных инвесторов мы занимаем первое место», - пояснил Б. Сагинтаев.

По его словам, валовый приток прямых иностранных инвестиций за 2017 год составил почти 21 млрд долларов, четверть этого объема направляется в обрабатывающую промышленность - это 5,2 млрд долларов, что на 27% превышает показатели 2016 года.

«Всего же в несырьевые сектора направлено порядка 50% всех иностранных инвестиций. Положительная динамика также сохраняется и в этом году. За 5 месяцев 2018 года достигнуты договоренности по реализации 69 новых проектов с крупными инвесторами, в том числе 10-ю ТНК из Китая, Турции, США, ОАЭ, Великобритании и стран ЕС. Успешно реализуется казахстанско-китайская программа индустриально-инновационного сотрудничества, которая включает 51 проект на общую сумму 27,7 млрд долларов.

Всего в 2018 году будут завершены 54 проекта на общую сумму 3,9 млрд долларов США. Также будет начато строительство 63 проектов на сумму 6,8 млрд долларов США», - проинформировал он.

Также премьер отметил, что особый упор делается на создание высоких переделов промышленности.

«Так, например, ФНБ «Самрук-Казына» прорабатывает проекты по глубокой переработке газа и производства полиэтилена в нефтехимической отрасли. Один из партнеров австрийский концерн Бариалис. Мы приглашаем и других инвесторов принять участие в этих проектах. Все это - крупнейшие инвестпроекты, подтверждающие благоприятный инвестклимат в стране и высокую репутацию Казахстана, как надежного делового партнера. Правительство этим дорожит и намерено продолжать политику создания привлекательных условий для иностранных инвесторов. Мы будем усиливать, согласованность национального законодательства с международными экономическими и торговыми правилами, повышать прозрачность, улучшать защиту прав собственности, обеспечивать верховенство закона, поощрять конкуренцию и ограничивать монополию. Наш базовый ориентир - стандарты стран-членов организации экономического сотрудничества и развития», - заключил Б. Сагинтаев.

Ксения Давыдова, Астана

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