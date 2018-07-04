Рост доллара продолжился на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,10 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,10 тенге за доллар при объеме торгов 70,7 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 343,07 тенге за доллар (+0,07 тенге), суммарный объем торгов – 91,1 млн долларов (-73 850 тыс.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4288 тенге за рубль при объеме торгов 35 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4288 тенге за рубль (+0,0030 тенге), суммарный объем торгов – 35 млн рублей (+14 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 343,3-344,1 тенге, евро - 399,9-401,9 тенге, рос.рубля - 5,42-5,47 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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