Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде‍

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, пишет РИА Новости.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

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Ранее предприниматель заявил, что находится в постоянном контакте со спелеологами и разрабатывает несколько механизмов для спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков. В частности, он обсуждает с ними механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также создается надувная труба с воздушными шлюзами.

Как сообщил Маск, испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. На видеозаписи, которую предприниматель опубликовал в Twitter, группа дайверов тестирует мини-субмарину — один тянет ее впереди, второй толкает сзади, другие плывут рядом.



Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.

Как сообщил руководитель спасательной операции, четверо из 12 подростков уже выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй. Эвакуация остающихся в затопленной пещере в Таиланде школьников и их тренера продолжится через 10, максимум 20 часов.