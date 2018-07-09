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Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде‍

Как сообщил Маск, испытания проходят в бассейне в Лос-Анджелесе.

Фото : © REUTERS / Tyrone Siu9 июля 2018, 08:47

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, пишет РИА Новости.


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