За прошедшую неделю с приходом жаркой погоды на водоемах страны зарегистрировано максимальное количество случаев гибели людей на водоемах - 45 человек, из них 15 детей - Беккер.

Чаще всего в Казахстане тонут дети в возрасте от 3-х до 10-ти лет, в период с 15:00 до 18:00. Об этом сегодня на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказал председатель ведомства Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

«Как показывает анализ гибели детей на водоемах, большинство случаев произошли в период с 15.00 до 18.00. Утонувшие дети зарегистрированы в возрасте от 3 до 10 лет. В связи с чем, именно этот возраст детей требует от родителей особого внимания и присмотра за ними», - сказал он.

В основном в водоемах республики тонут мальчики. По данным Беккера, с начала этого года в стране утонули 137 человек из них 53 ребенка. За аналогичный период 2017 года утонуло 170 человек из них 77 детей.

«За прошедшую неделю с приходом жаркой погоды на водоемах страны зарегистрировано максимальное количество случаев гибели людей на водоемах - 45 человек, из них 15 детей. Большинство из которых приходится на ВКО - 8 человек из них 3 детей, Карагандинская - 6 человек и 4 детей, Атырауская область - 5 человек и 2 детей», - добавил Беккер.

Татьяна Ковалева, Астана

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