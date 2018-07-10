Нефть дорожает в ожидании забастовки на буровых установках Норвегии

По состоянию на 11:02 по времени Астаны, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,7% — до 78 долларов 62 центов за баррель.

Из-за запланированного на сегодня бойкота норвежских нефтяников, трейдеры опасаются перебоев в поставках, сообщает govoritmoskva.ru.

По состоянию на 11:02 по времени Астаны, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,7% — до 78 долларов 62 центов за баррель. WTI с поставкой в августе подорожала на 0,65% — до 74 долларов 31 цента за баррель.

Ранее Reuters сообщил, что рабочие норвежских нефтегазовых буровых установок начнут забастовку из-за провала переговоров с руководством по вопросу оплаты труда. В связи с этим опасения в перебоях поставок возрастают на фоне сложной ситуации в Иране и Венесуэле.

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