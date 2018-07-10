Рост экономики за первое полугодие 2018 года составил 4,1%

В региональном разрезе отмечается позитивный темп роста в отраслях экономики.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на заседании правительства РК представил показатели социально-экономического развития за первое полугодие 2018 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Рост ВВП по итогам первого полугодия текущего года составил 4,1%. В целом подъем экономики происходит на фоне продолжающего замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности», - сказал он.

В то же время глава ведомства отметил, что инфляция поступательно сужается, и она достигла самого низкого значения последних трех лет.

«С начала года она составила 2,6%, при этом годовая инфляция - 5,9%. По всем компонентам инфляции наблюдается замедление роста цен. Инвестиции в основной капитал сохраняют тенденцию высокого роста. Их рост составил 25,8%», - добавил Т. Сулейменов.

По словам министра, в региональном разрезе везде отмечается позитивный темп роста в отраслях экономики.

«Хочу отметить, что теперь динамика развития регионов будет отслеживаться в 17 регионах вместо 16. В промышленности все регионы, за исключением трех (Западно-Казахстанская, Туркестанская и Кызылординская), показали рост. Рост ниже республиканского значения отмечается в 8 регионах - Мангистауская, СКО, Астана, Карагандинская, Шымкент, Алматинская область, Алматы, Павлодарская», - сказал он.

По сельскому хозяйству все регионы сохранили положительный тренд роста.

«Однако 7 регионов показали темпы ниже республиканского уровня - Атырауская, Кызылординская, Алматинская, ЗКО, Карагандинская, Акмолинская, СКО, с ростом от 2,5% до 3,6%. По строительству в отрицательной зоне продолжают находиться 2 региона - Астана и Атырауская область. При этом в городе Астане ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем, негативное значение сократилось», - пояснил глава МНЭ РК.

Также Т. Сулейменов уточнил, что по инвестициям во всех регионах отмечается улучшение инвестиционного фона. По итогам шести месяцев текущего года в плюсовую зону вышли Мангистауская и Павлодарская области с ростом 6% и 2% соответственно.

«В целом хотелось бы отметить, что с учетом устойчивого и качественного 1 полугодия, имеется потенциал для обеспечения роста ВВП – 4+. Для этого нам необходимо удерживать развитие экономики на уровне 3,9% в третьем квартале и 4% в четвертом квартале», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана

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