Пользователи Android смогут заходить в YouTube инкогнито

Если кто-то возьмет телефон пользователя и запустит YouTube, он не сможет увидеть сделанные им в режиме инкогнито поисковые запросы.

Пользователи Android-устройств теперь могут смотреть на YouTube любые ролики, не опасаясь, что их неоднозначные вкусы и интересы станут известны кому-то еще или отразятся на предлагаемых видеохостингом рекомендациях, сообщает Вести.ru.

Начав тестирование нового режима инкогнито в мае, YouTube-приложение Android теперь сделало его доступным для всех пользователей. При активации функции — соответствующий пункт доступен в меню, открывающемся после нажатия на аватар в верхнем правом углу стартового экрана приложения — YouTube перестает фиксировать как историю поиска, так и историю просмотра.

Таким образом, если кто-то возьмет телефон пользователя и запустит YouTube, он не сможет увидеть сделанные им в режиме инкогнито поисковые запросы, а просмотренные в нем ролики не будут отображаться в истории. При этом получить доступ к своим рекомендациям, библиотеке или подпискам в анонимном режиме не получится.

При активации функции YouTube напомнит, что, хотя история просмотра и поиска в режиме инкогнито сохранятся не будут, интернет-провайдер или системные администраторы локальной сети (офиса, школы и т.п.) смогут получить эту информацию — как и в случае с режимом инкогнито в браузере.

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