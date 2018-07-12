Казахстанцы все реже хранят деньги в долларах и евро

Совокупный объем вкладов в казахстанских банках на конец мая составил почти 15 триллионов тенге

Банковские вклады по итогам мая 2018 года кумулятивно составили 14,6 трлн тг, что на 1,3% меньше чем годом ранее - 14,8 трлн тг. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Набольший объем вкладов сконцентрирован в ключевых мегаполисах - Алматы и Астане: 6 и 3,6 трлн тг, соответственно. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - 646,6 млрд тг.

В тоже время, наибольший прирост вкладов зафиксирован в Костанайской и Северо-Казахстанской области - 16,9% и 15,9%, соответственно.

Из общей суммы вкладов на долю срочных относится 72,1% или 10,5 трлн тг.

Срочные банковские вклады физических лиц составили 7,3 трлн тг - это на 5,7% больше, чем год назад - 6,9 трлн тг. Рост был сформирован за счет увеличения депозитов в национальной валюте на 26,2% - с 2,9 до 3,6 трлн тг год-к-году. В то же время, вклады в иностранной валюте наоборот сократились на 8,9% - с 4 до 3,7 трлн тг. Спад интереса у казахстанцев ко вкладам в инвалюте начиная с 2016 года коррелирует с уменьшением ставки вознаграждения по данному виду вкладов. За два последних года их объем уменьшился на 21,6% (1 трлн тг), а ставка вознаграждения - на 1,2 п.п.

Таким образом, на текущий момент (май 2018) соотношение депозитов в тенге и инвалюте практически одинаковые - 3,6 и 3,7 трлн тг, соответственно.

По вкладам юрлиц прослеживается аналогичный тренд в те же периоды, но большими темпами - за последние два года срочные вклады юрлиц в инвалюте сократились на 51,1% или 1,4 трлн тг. На конец мая 2018 года соотношение тенговых депозитов и инвалютных - 58,2% и 41,8%, соответственно. Совокупно срочные вклады юрлиц составляют 3,2 трлн тг, что на 17,7% меньше чем годом ранее - 3,9 трлн тг.

Ставки вознаграждения по вкладам для юрлиц в тенге - 7,3% (годом ранее - 8,7%), в иностранной валюте - 1,1% (годом ранее - 1,6%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!