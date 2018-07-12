Владелец здания на Арбате объяснил причину незаконного спила деревьев

Мужчина утверждает, что деревья были старые и очень мешали.

Администрация здания, по чьему указанию были незаконно спилены четыре дерева на Арбате в Алматы, пообещали восстановить ущерб акимату города в десятикратном размере до 1 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Взамен четырех спиленных карагачей мы обещаем посадить 40 саженцев деревьев хорошего качества. Мы хотели еще раз попросить прощение перед всеми жителями Алматы. До 1 августа мы обязательно восстановим зеленый фонд пешеходной улицы и города»,- сказал администратор здания Жанабай Мукатаев.

Также он объяснил причину спила деревьев на пешеходной улице.

«Это были старые деревья и очень мешали. Во время сильного ветра, который был накануне, сухие ветки бились об стекла и повредили окна. Поэтому мы срочно решили вызвать коммунальную службу, чтобы они срезали всю листву», - добавил он.

12 июля в Алматы неизвестные спилили четыре дерева лиственных пород на территории Арбата. Это действие сильно возмутило жителей города. Чуть позже полиция задержала коммунальщиков, осуществивших незаконный спил карагачей. С их слов, они действовали по приказу владельцев здания по адресу Жибек жолы, 104, а также, что заказчики ввели их в заблуждение, уверяя, что есть все разрешительные документы на спил деревьев. Также известно, что полиция выявила, что сам собственник помещения, в котором находятся бутики импортной одежды, находится за границей. В связи с чем был задержан его представитель, находящийся в стране. В отношении него принимаются административные меры.

https://www.inform.kz/ru/vladelec-zdaniya-na-arbate-poobeschal-vosstanovit-nezakonno-spilennye-derev-ya_a3317494

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