Рымбаева прокомментировала новости о награде Лукашенко

Казахстанская исполнительница сообщила, что никогда не общалась с президентом Беларуси, и очень гордится этой премией.

Легенда казахстанской эстрады Роза Рымбаева рассказала Sputnik Беларусь о том, как она волнуется в преддверии вручения ей президентом Беларуси Александром Лукашенко специальном премии.

Сегодня в Витебске появилась именная плита Розы Рымбаевой, а вечером предстоит торжественное открытие международного фестиваля искусств "Славянский базар".

Александр Лукашенко вручит премию "Через искусство к миру и взаимопониманию" народной артистке Казахстана.

"Это высокая оценка моего творчества, так как я — не белоруска, я — гость. И, несмотря на это, мое творчество оценили так высоко", — поделилась популярная казахстанская исполнительница.

Она отметила, что часто выступает на этом конкурсе и работает в качестве члена жюри. Возможно, вручение специальной награды и есть оценка этой работы, считает исполнительница.

"Плюс еще, конечно, это оценка моего репертуара, с которым я выхожу на сцену. И я обязана трудиться над собой, соответствовать этому высокому званию", — отметила Рымбаева.

По ее словам, она никогда близко не общалась с президентом Лукашенко.

"Помню, когда выходила на сцену, он слушал с трибуны выступление. Сегодня Александр Лукашенко лично будет вручать мне приз. Я очень волнуюсь, как это будет происходить", — признала Рымбаева.

Также она поделилась впечатлениями о Беларуси и о самом конкурсе.

"Я каждый раз в восторге от страны, от зрителей, которые приходят на наши концерты. И конечно, сама организация конкурса показывает высокий уровень", — заключила Роза Рымбаева.

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