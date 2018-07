Опубликовано видео испытаний "летающего автомобиля" BlackFly

Канадская компания Opener испытала прототип "летающего автомобиля" — одноместного мультикоптера BlackFly, сообщает РИА Новости.

Размеры аппарата — полтора метра в высоту и четыре метра в длину. Он рассчитан на одного пассажира весом не более 114 килограммов и ростом не более двух метров.

Внешне BlackFly напоминает машину, однако называть его автомобилем не совсем корректно, поскольку у него нет колес. Разработчики подобных мультикоптеров позиционируют свои устройства как "личный транспорт", который должен составить конкуренцию традиционным средствам передвижения, отмечает Forbes.

OPENER unveils #BlackFly: the first USA-qualified ultralight all-electric fixed-wing personal VTOL aircraft. #BlackFly is a single-seat Personal Aerial Vehicle (PAV) designed and built for a new world of three-dimensional transportation. #ElectrifyAviation https://t.co/qtVNQkNLam pic.twitter.com/8LRwLAER70