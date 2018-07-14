Опубликовано видео испытаний "летающего автомобиля" BlackFly
Он рассчитан на одного пассажира весом не более 114 килограммов и ростом не более двух метров.
Канадская компания Opener испытала прототип "летающего автомобиля" — одноместного мультикоптера BlackFly, сообщает РИА Новости.
Размеры аппарата — полтора метра в высоту и четыре метра в длину. Он рассчитан на одного пассажира весом не более 114 килограммов и ростом не более двух метров.
Внешне BlackFly напоминает машину, однако называть его автомобилем не совсем корректно, поскольку у него нет колес. Разработчики подобных мультикоптеров позиционируют свои устройства как "личный транспорт", который должен составить конкуренцию традиционным средствам передвижения, отмечает Forbes.
OPENER unveils #BlackFly: the first USA-qualified ultralight all-electric fixed-wing personal VTOL aircraft. #BlackFly is a single-seat Personal Aerial Vehicle (PAV) designed and built for a new world of three-dimensional transportation. #ElectrifyAviation https://t.co/qtVNQkNLam pic.twitter.com/8LRwLAER70— Opener (@openeraero) 12 июля 2018 г.
BlackFly работает от электрического двигателя. Как утверждают создатели прототипа, без подзарядки аппарат способен пролететь до 40 километров, развивая скорость до 62 километров в час. Управление в полете осуществляется через джойстик и бортовую электронику. Взлет и посадка мультикоптера автоматизированы и могут осуществляться как с суши, так и с воды.
Разработчики уверяют, что за время работы над прототипом было проведено около 1,4 тысячи испытательных полетов протяженностью 19,3 тысячи километров. Компания уже получила разрешение на эксплуатацию аппарата в США: власти классифицировали BlackFly как "суперлегкий летательный аппарат". Ожидается, что "летающий автомобиль" будет стоить как обычный внедорожник.
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