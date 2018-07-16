Обнаженная грудь Бритни Спирс не впечатлила поклонников 

Верх ее и без того крошечного наряда оказался маловат.

На днях Бритни Спирс устроила грандиозный концерт в Мэриленде в рамках тура Piece of Me, сообщает 1news.az.

Однако фееричное шоу не обошлось без инцидентов. Артистка усиленно худела перед началом гастролей, но, видимо, пара лишних килограммов все же осела в нужных местах.

Во время исполнения композиции Do Somethin' Спирс случайно оголила грудь. Верх ее и без того крошечного наряда оказался маловат. Судя по видеозаписям, которые сделали поклонники певицы, она и не заметила конфуза. Бритни продолжала танцевать как ни в чем не бывало.

Отметим, что в такую неловкую ситуацию звезда американской поп-сцена попадает не в первый раз. В 2016-м в ходе выступления в Лас-Вегасе у бюстгальтера артистки оборвались лямки. Тогда Бритни и ее танцоры вовремя среагировали — ей дали футболку, и она продолжила номер.

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