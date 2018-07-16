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Назарбаев встретился с Олжасом Сулейменовым

Глава государства принес соболезнования.

Фото : Акорда16 июля 2018, 18:12

Глава государства принял известного поэта, писателя, обладателя звания «Қазақстанның Енбек Ері» Олжаса Сулейменова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы современной казахской литературы и ее роль в духовной модернизации общества.

Мастер слова также поделился своими творческими планами на предстоящий период.

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование О.Сулейменову в связи с трагической смертью внука Искандера.


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