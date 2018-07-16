Назарбаев встретился с Олжасом Сулейменовым
Глава государства принес соболезнования.
Фото : Акорда16 июля 2018, 18:12
Глава государства принял известного поэта, писателя, обладателя звания «Қазақстанның Енбек Ері» Олжаса Сулейменова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы современной казахской литературы и ее роль в духовной модернизации общества.
Мастер слова также поделился своими творческими планами на предстоящий период.
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование О.Сулейменову в связи с трагической смертью внука Искандера.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928341-492c99421c3cf3253d43261629fe3fc9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...