Назарбаев встретился с Олжасом Сулейменовым

Глава государства принес соболезнования.

Глава государства принял известного поэта, писателя, обладателя звания «Қазақстанның Енбек Ері» Олжаса Сулейменова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы современной казахской литературы и ее роль в духовной модернизации общества.

Мастер слова также поделился своими творческими планами на предстоящий период.

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнование О.Сулейменову в связи с трагической смертью внука Искандера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!