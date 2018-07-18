Сондерс сделал интересное признание о бое с Головкиным
18 июля 2018, 07:36
Промоутер Головкина Том Леффлер говорил, что у них была достигнута договоренность с Сондерсом на случай, если бы рематч с «Канело» сорвался.
Британский боксер Билли Джо Сондерс прокомментировал потенциальный бой с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
Напомним, промоутер Головкина Том Леффлер говорил, что у них была достигнута договоренность с Сондерсом на случай, если бы рематч с «Канело» сорвался.
— Был ли я готов драться с GGG в августе? Определенно нет. Предлагали ли мне большие деньги? Да. Уоррен говорил, что были переговоры с Головкиным, но я знал, что всё это — фигня. Я не был бы готов драться с ним в августе, потому что был травмирован. Я бы не рискнул. Я выхожу на ринг, чтобы выиграть бой, а не ради пары фунтов. Я не возьму все деньги мира, чтобы выйти и проиграть. Это отличает чемпионов мира и элитных бойцов на британском и европейском уровнях, — сказал Сондерс.
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