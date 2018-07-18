Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Видеоролик, не вошедший в полуфинал КВН, опубликовала команда "Азия MIX"

Герои видео в юмористической форме дают советы тем, кто путешествует по Кыргызстану.

Фото : PFG People's Friendship Group18 июля 2018, 10:06

Видеоролик под названием "Уроки выживания", не вошедший в полуфинал высшей лиги КВН сезона 2016 года, опубликован на канале "Азия Микс PRODUCTION" в YouTube, передает Zakon.kz.

По сюжету, снявшиеся в ролике КВНщики путешествует по Кыргызстану, покоряя пустыни и горы, и постоянно оказываются в разных курьезных ситуациях. Видеоролик, набрал уже более 100 тысяч просмотров.

Напомним, что в 2016 году "Азия MIX" стали первой командой из Средней Азии, ставшей чемпионом высшей лиги КВН, опередив "Спарту", "Сборную Мурманска", "Сборную Большого московского государственного цирка" и "Радио Свобода".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты