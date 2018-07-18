В алматинском кинотеатре «Целинный» обнаружено замурованное сграффито известного художника

Изначально предполагалось, что оно было уничтожено во время ремонта в 2000 году.

Сграффито советского художника-графика, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Евгения Сидоркина обнаружили в алматинском кинотеатре "Целинный" под слоем гипсокартона. Об этом сообщается в группе Центр современной культуры "Целинный" в Facebook, сообщает Zakon.kz.

«Во время подготовки «Целинного» к нашему первому мероприятию удалось обнаружить настоящее сокровище под слоем гипсокартона. Это сграффито Евгения Сидоркина – советского художника-графика и заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Он выполнил большую композицию многослойного сграффито для фойе «Целинного» в начале 1960-х. Изначально предполагалось, что оно было уничтожено во время ремонта в 2000-м году, в связи с чем копию воспроизвели на южном фасаде здания – ее можно увидеть там и сейчас», – сообщается в посте, размещенном на странице в Facebook.

Также, в посте отмечено, что это большая удача обнаружить такую красоту, которая два десятилетия была скрыта от алматинцев. Увидеть вживую сграффито в «Целинном», можно будет с 14 сентября.

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