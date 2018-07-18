В Караганде задержали мужчину с игрушечным пистолетом

Ехавший на пассажирском сиденье человек высунул из окна оружие.

Вечером 17 июля в центр оперативного управления УВД г. Караганды поступило сообщение о том, что по проспекту Б. Жырау движется автомашина «БМВ» без государственных регистрационных номерных знаков. В салоне автомашины пассажир высунул из окна предмет, похожий на пистолет, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Принятыми оперативными мерами сотрудников полка дорожно-патрульной полиции УВД г.Караганды данная автомашина была задержана. За рулем находился 23-летний местный житель. При осмотре салона автомашины в присутствии понятых обнаружен игрушечный пистолет из пластмассы.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 612 ч.2 (управление ТС лицом без документов не имеющим право на управления) и 590 ч.2 (нарушение правил эксплуатации ТС) КР КоАП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!