Это она трусы до плеч натянула? Глюкозу высмеяли за слишком открытый купальник

Наталья Чистякова-Ионова выложила в "Инстаграм" соблазнительное фото.

На снимке видна грудь и выступают соски певицы, которая постоянно делится пикантными фото, пишет life.ru.

32-летняя Наталья Чистякова-Ионова выложила в "Инстаграм" соблазнительное фото, которое не оставило равнодушным десятки тысяч пользователей. На снимке певица стоит будто на фоне песчаных дюн, а на её теле красуется серебристый купальник, который едва прикрывает женские прелести.

Однако, несмотря на красивые формы Глюкозы, поклонники набросились на неё с критикой, напомнив, что она является примером для своих двоих детей. Некоторые также сравнили необычную пляжную одежду с трусами, натянутыми до плеч.

"Она так натянула трусы, что при снятии может улететь как камень с рогатки", "Блин... что это за подвязки???? ‍♀️ Мне порой кажется, что эти наши звёзды специально выставляют подобные фото, чтоб получить внушительную порцию, и прям кайфуют от этого... иначе это не объяснить, только лишь отсутствием глаз и меры...", "Это не купальник. Это безразмерные бикини", "Вы случаем не с Венеры? Неземная красота!", "На красоту всегда приятно смотреть. А завидовать не надо. Тело в такой форме держать — это каждодневный труд" - пишут подписчики.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!