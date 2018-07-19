Водителя грузовика насмерть придавило ковшом экскаватора в Актобе

По приезду врачей несчастный скончался от многочисленных травм.

Страшная трагедия произошла на территории Актюбинского завода хромовых соединений 14 июля. Вечером в 23.40 часов на строительном участке производились погрузо-разгрузочные работы. Водителя грузовика Аскара Нургалиева придавило ковшом экскаватора. Как мужчина оказался около экскаватора неизвестно, передаёт корреспондент BNews.kz.

На место ЧП сразу же вызвали скорую помощь. Однако по приезду врачей несчастный скончался от многочисленных травм, которые оказались несовместимы с жизнью. Известно, что погибший проживал в Мартукском районе и работал в ТОО "Бридж Билдинг" - в подрядной организации по строительству заводских зданий и сооружений. В департаменте труда Актюбинской области пообещали дать информацию по результатам проверки.

"Департамент труда начал проверку по факту гибели водителя. Создана комиссия в которую вошли наши инспекторы, непосредственный работодатель и представители заказчика АЗХС. О первых результатах мы сообщим через неделю. В данное время устанавливаются обстоятельства трагедии", - сообщил государственный инспектор труда Анат Тулегенов.

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