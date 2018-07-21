В Алматы внедорожник залетел в подземный переход

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель Toyota Land Cruiser Prado.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Абылай хана и проспекта Абая, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам очевидцев, автомашина Chevrolet Cobalt двигалась по проспекту Абая в восточном направлении. Водитель поворачивал налево — на улицу Абылай хана. В это время по проспекту Абая в западном направлении двигалась автомашина Toyota Land Cruiser Prado.

Водитель Chevrolet Cobalt не пропустил машину Toyota и на полном ходу врезался в нее. От удара Prado залетает на бордюр, далее на бетонное ограждение подземного пешеходного перехода, и на полном ходу влетает в подземный переход.

К счастью, в этот момент здесь не было рабочих, которые были заняты на ремонтных работах в подземном пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадала водитель Toyota Land Cruiser Prado, с различными травмами девушку доставили в ближайшую больницу.

На месте работают сотрудники дорожной полиции для выяснения причин аварии.

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