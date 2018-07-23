41 литр крови сдали акмолинцы для лишившегося ног экскаваторщика

Сдача крови будет вестись до конца недели.

За один день для лишившегося обеих ног 25-летнего экскаваторщика Мадияра Толеубекова акмолинцы сдали около 41 литра крови, передает Казинформ.

Как рассказали агентству в Акмолинском областном центре крови, только сегодня для пострадавшего Мадияра Толеубекова уже сдали кровь 113 человек, из них 20 человек не прошли по нужным показателям (несоблюдение диеты, пониженный гемоглобин). Если брать во внимание, что у каждого донора берется 450 мл крови, пострадавшему парню было сдано около 41 литра крови.

«Кровь сдали сто сотрудников АО «Алтынтау Кокшетау», а также представители ДВД Акмолинской области, банков, больниц, акиматов, спортшкол, работники торговых домов и даже безработные», - добавили в областном центре крови.

Кроме приема крови в Кокшетау, была организована работа передвижного пункта областного центра крови в Зерендинском районе по инициативе местного акимата. Одним из первых кровь сдал и глава района Мереке Мустафин.

В центре крови добавили, что сдача крови для Мадияра будет вестись до конца недели.

21 июля с 7.50 в «Алтынтау Кокшетау», в Конысбайском сельском округе Зерендинского района в кабине горного экскаватора отслоенной породой придавило 25-летнего оператора экскаватора.

В 19:07 спасательные работы по его извлечению были завершены, экскаваторщик был направлен в акмолинскую областную больницу в удовлетворительном состоянии.

Мужчина находился под завалом около 12 часов и поступил в больницу с диагнозом - «синдром длительного сдавления, травматический шок». По показаниям была проведена ампутация нижних конечностей.

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