МВД проведет служебную проверку ДВД Алматы
Об этом рассказал Рашид Жакупов.
Фото : zakon.kz24 июля 2018, 13:22
На брифинге по убийству фигуриста Дениса Тена прокомментировали возможные ротации в Департаменте внутренних дел Алматы, передает корреспондент zakon.kz.
Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов ответил на вопросы журналистов.
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«Что касается вопроса ответственности начальника ДВД, то министерством внутренних дел сейчас проводится служебная проверка по деятельности ДВД Алматы, и вопрос об ответственности руководства ДВД Алматы на уровне министерства внутренних дел будет поставлен по окончанию этой проверки», - подчеркнул он.
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