Погода без осадков ожидается в воскресенье в Казахстане

Лишь в некоторых регионах возможны осадки.

На большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, центре и востоке ожидается туман, днем на севере возможен град/ Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет..

В Туркестанской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, утром и днем местами гроза, возможен град. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ожидается днем местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях днем – гроза, возможен град. В Павлодарской области ожидается местами гроза, возможен град, усиление ветра 18 м/с. В Костанайской области ожидается местами гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ожидается местами гроза, возможен град. В Западно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, местами в Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: облачно, +27.

Погода в Астане: ясно, +27.

Полный прогноз погоды на 29 июля.

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