Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Три новых станции метрополитена в Алматы обошлись бюджету в 100 млрд тенге

Строительство станций должно увеличить пассажиропоток пассажиров почти вдвое.

Фото : alatransit.kz3 августа 2018, 16:03

Строительство новых станций метро в Алматы ("Сарыарка", "Достык" и "Калкаман") стоит 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Стоимость станций "Сарыарка" и "Достык" составила 57 млрд тенге. Ещё 47 млрд тенге стоит строительство транспортного хаба на станции "Калкаман". После ввода в эксплуатацию всех новых проектов ожидаемый пассажиропоток метро должен вырасти с 40 до 100 тысяч человек в сутки, что, по задумке авторов, должно разгрузить проспект Абая.

Директор технического отдела службы капитального строительства КГП "Метрополитен" Максат Сейткулов также пояснил, что дальнейшее расширение метрополитена невозможно из-за нехватки финансирования.

Для строительства станции метро в Калкамане снесут постройки на 152 участках. Огромная потребность в участках объясняется тем, что в Калкамане планируется строительство транспортного Хаба - с парковкой, развязками и другими удобствами для жителей и гостей города.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты