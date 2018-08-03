Три новых станции метрополитена в Алматы обошлись бюджету в 100 млрд тенге

Строительство станций должно увеличить пассажиропоток пассажиров почти вдвое.

Строительство новых станций метро в Алматы ("Сарыарка", "Достык" и "Калкаман") стоит 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Стоимость станций "Сарыарка" и "Достык" составила 57 млрд тенге. Ещё 47 млрд тенге стоит строительство транспортного хаба на станции "Калкаман". После ввода в эксплуатацию всех новых проектов ожидаемый пассажиропоток метро должен вырасти с 40 до 100 тысяч человек в сутки, что, по задумке авторов, должно разгрузить проспект Абая.

Директор технического отдела службы капитального строительства КГП "Метрополитен" Максат Сейткулов также пояснил, что дальнейшее расширение метрополитена невозможно из-за нехватки финансирования.

Для строительства станции метро в Калкамане снесут постройки на 152 участках. Огромная потребность в участках объясняется тем, что в Калкамане планируется строительство транспортного Хаба - с парковкой, развязками и другими удобствами для жителей и гостей города.

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