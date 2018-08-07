85% выпускников преодолели пороговый уровень при сдаче ЕНТ

В этом году ЕНТ проведено в 15-й раз.

Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр образования и науки Ерлан Сагадиев доложил об итогах Единого национального тестирования и вступительных экзаменов, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как отметил министр, в этом году ЕНТ проведено в 15-й раз. Всего с 2004 года в ЕНТ приняли участие 1,775 млн выпускников. Это 80% от их общего количества. До прошлого года ЕНТ выполняло две функции: выпускного экзамена, как итога обучения в школе, и вступительного экзамена в вуз.

«Как вам известно, данный формат тестирования был изменен в 2017 году. Итоговая аттестация или выпускной экзамен проводится в школах, а ЕНТ стало только вступительным экзаменом для отбора в вузы», — отметил Ерлан Сагадиев.

С 2017 года присвоение знака «Алтын белгi» осуществляется самой школой. В текущем году обладателями знака «Алтын белгi» стали свыше 6800 человек.

В целях совершенствования процедур прохождения тестирования для абитуриентов в текущем году были введены новшества.

Во-первых, каждому выпускнику вместе с сертификатом ЕНТ выдан информационный лист. В нем в соответствии с профилем представлен перечень специальностей, количество выделенных грантов по каждой специальности, а также проходные баллы конкурса грантов прошлого года. Вся важная и нужная информация доведена до каждого выпускника.

Во-вторых, выпускникам, не участвовавшим в ЕНТ по уважительной причине, предоставлена возможность сдачи в следующем потоке либо в рамках комплексного тестирования.

В-третьих, на период проведения приема запущен единый колл-центр.

Как отметил Е. Сагадиев, заявления на участие в ЕНТ подали свыше 100 тыс. человек. Из них 75% на казахском языке и 25% на русском языке. Соответственно, решением комиссии 75% грантов выделено для обучения на казахском языке и 25% — на русском языке.

В ЕНТ приняли участие свыше 98 тыс. человек. По результатам средний балл составил 83. В прошлом году данный показатель был на уровне 80,5 балла. Преодолели пороговый уровень 84 тыс. выпускников, что составляет 85% от общего количества участников.

Также в ЕНТ приняли участие 51 выпускник с особыми образовательными потребностями. Им были предоставлены отдельные аудитории, помощники, а также специалисты, владеющие жестовым языком.

Самый высокий балл на ЕНТ в этом году набрала одна выпускница — жительница Алматы Шиара Кудайбергенова ответила правильно на все 140 вопросов.

Министр напомнил, что в последние годы рейтинг школ по результатам тестирования не проводится.

Всего в текущем году в ЕНТ были использованы около 30 тыс. тестовых заданий. Поступило 243 апелляционных заявлений, из которых удовлетворено 101.

По словам министра, на период проведения ЕНТ создан Республиканский штаб. В его состав вошли представители министерств образования и науки, здравоохранения, внутренних дел.

«В текущем году в ходе тестирования было изъято свыше 82 тыс. запрещенных предметов, в том числе более 54 тыс. мобильных смартфонов, роутеров, модемов и более 28 тыс. на бумажных носителях. Такие факты встречаются ежегодно. Контроль по данному направлению будет усиливаться и в дальнейшем», — доложил Е. Сагадиев.

При проведении ЕНТ было задействовано 1200 аудиторий, из них 90% были оснащены онлайн-трансляцией. Данный показатель был увеличен втрое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, при проведении ЕНТ центры были оснащены подавителями сигналов мобильной связи стандарта 4G, металлоискателями.

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Также местными исполнительными органами были организованы пункты питания и места ожидания для родителей, транспорт — для выпускников сел, в пунктах проведения ЕНТ дежурили медицинские работники.

Что касается комплексного тестирования (КТ), оно проводилось с 14 по 18 июля на базе 48 высших учебных заведений. Заявления на участие в КТ подали более 45 тыс. человек. В тестировании фактически приняли участие 42 700 человек или 93,2% от общего количества подавших заявления. Пороговый уровень преодолели 56,4%.

В настоящее время завершила свою работу республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов. Результаты конкурса опубликованы в СМИ.

«В этом году помимо государственных образовательных грантов выделено около 2700 грантов за счет средств местных исполнительных органов. Нормативная база готова. Эти гранты будут распределены до конца месяца», — проинформировал Е. Сагадиев.

Кроме того, отмечено, что для лиц, не сдавших ЕНТ и КТ и не преодолевших пороговый уровень, будет проводиться повторное тестирование в период с 15 по 19 августа. В случае не преодоления порогового уровня на этом тестировании, сохраняется возможность зачисления в вуз на первый семестр.

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Подводя итоги рассмотрения вопроса, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что в целом, ЕНТ в текущем году проведено без сбоев. Большая работа проведена со стороны Министерства образования и науки и акиматов. Премьер-министр поручил министру Ерлану Сагадиеву на таком же высоком уровне провести повторное тестирование в период с 15 по 19 августа.

Также поручено особое внимание уделить озвученным предложениям педагогической общественности и родителей, и пересмотреть подготовку к тестированию в следующем учебном году.

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