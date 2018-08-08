Как ловили подозреваемых по делу Дениса Тена, рассказал Касымов

Министр не рассказал всех деталей.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал некоторые подробности спецоперации по задержанию подозреваемых в убийстве Дениса Тена в Алматы, пишет газета "Время".

По его словам, операция по установлению и задержанию преступников была четко организована и завершилась быстро и успешно. Однако он не раскрыл всех деталей в действиях полиции для того, чтобы злоумышленники не знали, как не попасться.

"Скажу одно: внезапно провели по городу масштабную целевую операцию, задействовали сотрудников многих служб, "просеяли" данные своих информационных банков и учетов, действовали быстро и слаженно, опросили сотни граждан, работали, что называется, и день и ночь. И наутро, когда операция была завершена, картина стала предельно ясна. Был установлен и задержан первый подозреваемый, а также установлен район нахождения второго. Безусловно, в основе такого успеха - профессиональное мастерство оперативников ДВД Алматы", - рассказал он в интервью газете.

На вопрос о действиях полицейских и дознавателей Астаны, которые ранее отпустили одного из подозреваемых Армана Кудайбергенова из-под стражи, министр ответил: "Начнем с того, что Кудайбергенова задержал полицейский патруль при попытке кражи с автомашины, после нами был найден поврежденный автомобиль, установлен его владелец".

Задержанного, по словам министра, доставили в одел полиции и зарегистрировали факт в ЕРДР. Журналист газеты в своб очередь привел слова потерпевшего астанчанина. Он утверждал, что полицейские обещали арестовать Кудайбергенова до суда, а сами выпустили его под обязательство о явке. Ко всему прочему в соцсетях активно обсуждалась версия, согласно которой Кудайбергенова отпустили специально - собирать "рахмет" в Алматы для "добрых" полицейских.

"Это глупая выдумка. Такого не было. Во всяком случае, он сам непременно упомянул бы об этом в своих показаниях, чтобы "потащить с собой" полицейских. Но он ничего подобного не сказал. Кудайбергенов в отличие от того же Нуралы Киясова опытный преступник", - рассказал Касымов.

Помимо прочего он отметил, что столичные следователи действовали в рамках законодательства.

"Уголовное дело расследовали по новому законодательству в упрощенном порядке, а дело в электронном формате должно было быть отправлено в установленном порядке в прокуратуру к 26 июля. В чем вина дознавателя? Она абсолютно законно избрала меру принуждения в виде обязательства о явке в суд", - сказал Касымов.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб в возрасте 25 лет от рук автоворов. Трагедия произошла 19 июля центре Алматы.

Около трех часов дня Денис Тен вышел из ресторана и заметил двух парней, которые пытались снять с его автомобиля боковые зеркала. Спортсмен попытался их задержать самостоятельно, но завязалась потасовка и один из преступников ударил его ножом в бедро. Тен скончался в больнице, потеряв около трех литров крови.

На поиски подозреваемых был ориентирован весь личный состав ДВД города. По подозрению в убийстве Дениса Тена задержаны и арестованы 24-летние Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Позже была задержана третья подозреваемая Жанар Толыбаева.

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