Как "сгорела" одна из лучших певиц современности Уитни Хьюстон

9 августа одна из величайших исполнительниц в истории мировой музыки Уитни Хьюстон могла бы отметить 55-летие. В феврале 2012 года жизнь артистки с непростой судьбой трагически оборвалась. В юбилейную дату Woman.ru рассказывает о том, как звезда прорывалась к пьедесталу славы и каким было падение с него.

Когда уходят такие люди, как Уитни Хьюстон, говорят, что потеря была невосполнимой. Мир действительно многого лишился, когда не стало артистки с голосом с диапазоном в пять октав… Наверное, ни одной другой певице с тех пор не удавалось так проникновенно исполнять романтические баллады, как Хьюстон. Не случайно же композиция I Will Always Love You стала хитом на все времена. Казалось, что при жизни у Уитни было все для полного счастья: любимые люди вокруг, международное признание, солидный счет в банке. Но далеко не все поклонники поп-дивы догадывались о том, что ее судьба была не такой уж и безоблачной, да и конкуренткам в действительности было нечему завидовать.

Хьюстон заработала огромное количество престижных наград, стала одной из самых коммерчески успешных певиц в истории, ее концерты собирали целые стадионы.

Только личная жизнь никак не ладилась — она так и не смогла осуществить свою мечту и стать хорошей женой для музыканта Бобби Брауна и примерной матерью для единственной дочери Бобби Кристины.

Сложись бы все иначе, 9 августа знаменитость могла бы устроить грандиозный гала-концерт по случаю своего юбилея, на котором исполнила бы все те песни, за которые ее полюбили. Но Уитни нет уже шесть лет. В день рождения артистки Woman.ru рассказывает о скелетах, которые легендарная певица десятилетиями хранила в своем шкафу.

Рождение сверхновой

Когда у бывшего военнослужащего Джона Хьюстона и его жены, певицы Сисси, родилась дочь Уитни, никто и не сомневался, что в будущем она обязательно станет артисткой. В роду Сисси многим доставался сильный голос — природа щедро одарила и ее наследницу. Еще ребенком Уитни пела в церковном хоре, и все вокруг отмечали, что у девочки определенно есть талант. Далеко не каждый фанат артистки знает, что она могла бы и не стать звездой сцены. В подростковом возрасте, во время игр со старшими братьями, Уитни случайно налетела на вешалку, которая попала аккурат в горло и серьезно повредила небо. К счастью, раны затянулись, и она смогла восстановить голос.

На протяжении нескольких лет девушка с сильными вокальными данными выступала вместе со своей матерью в ночных клубах. Затем она начала подрабатывать моделью, и, надо сказать, весьма преуспела в этом. В начале 1980-х звездный час Уитни наконец настал: ее согласился прослушать влиятельный музыкальный продюсер Клайв Дэвис.

В 1985-м она выпустила дебютную пластинку Whitney Houston. Первое время продажи были скромными, и только спустя год после выхода альбом стал занимать первые строчки хит-парадов. За первым успехом последовали бесконечные концерты и награды. Чтобы стать звездой, Уитни пришлось целиком перекроить себя: отказаться от старых убеждений, сменить стиль одежды и манеру поведения. На всем этом настоял мистер Дэвис. Хьюстон никто даже не спрашивал, нужны ли ей самой такие перемены. «Ей приходилось делать все, что он скажет. Он говорил, какие песни исполнять, что надевать на шоу, как себя вести на публике.

Проблема в том, что Уитни никак не могла принять это, ведь она по-прежнему была обычной девчонкой из Джерси. Клайв сделал ее звездой, но ей за это пришлось заплатить слишком большую цену: она потеряла саму себя», — уже после смерти артистки источник из ее близкого окружения рассказывал журналистам издания People.

По словам все того же инсайдера, решившего скрыть свое имя, Уитни тяготила вся эта ситуация. Ей приходилось изображать сильную, уверенную в себе красотку, а на деле у нее было огромное количество комплексов. Ситуация усугублялась еще и пагубной зависимостью, которую певица приобрела в 10-летнем возрасте…

Опасный метод

Уитни почти всю жизнь употребляла наркотики, и ни для кого из ее окружения это не было секретом. Приятели знаменитости уверены, что таким образом она протестовала против всего мира. «Она явно пыталась забыться. В такие моменты Уитни вообще не понимала, кто она», — говорил журналистам приятель звезды. Многочисленные помощники буквально умоляли Хьюстон пройти курс реабилитации — предчувствовали, что для нее все может очень плохо кончиться. Артистка редко прислушивалась к этим советами.

Пресса и фанаты ни секунды не сомневались, что на запрещенные препараты исполнительницу подсадил ее бойфренд, а впоследствии и муж — музыкант и отъявленный бэд-бой Бобби Браун. Масла в огонь подливала и сама певица, которая называла любимого «своим личным наркотиком».

«Я ничего не делала без него. Я не употребляла без него. Мы делали это вместе, мы были партнерами, он был для меня наркотиком. Мы были созданы друг для друга, и что бы мы ни делали, мы делали это вместе. Неважно что, главное — вместе», — говорила Хьюстон в одном из интервью, которые она давала очень редко.

Годы спустя выяснилось, что во всех бедах, возникших из-за наркотиков, на самом деле виноват ее старший брат Майкл. «Все из-за меня… Мы всегда были очень близки: играли, тусили, а потом я начал употреблять и сестра подсела вместе со мной. Понимаете, времена были другими. В 1980-х никто не считал это ужасным», — оправдывался Майкл Хьюстон в программе Опры Уинфри Next Chapter.

С наркозависимостью Уитни так и не смогла справиться. К переменам в образе жизни ее не подтолкнуло даже появление ребенка.

Женское счастье

Свою единственную дочь Бобби Кристину Браун Уитни родила от солиста группы New Edition Бобби Брауна. Музыкант был младше поп-дивы на шесть лет, и к своим двадцати годам успел уже стать отцом троих детей. Артисты познакомились в 1989 году на одной из музыкальных церемоний и только через пару лет начали встречаться. В апреле 1992-го Браун попросил руки и сердца Хьюстон, на что та ответила согласием.

Поклонникам звезды ее выбор казался, мягко говоря, странным. За певицей ухаживал Эдди Мерфи, Роберт де Ниро называл ее «самой красивой женщиной в мире», а она предпочла знаменитым актерам молодого человека с очень сомнительной репутацией. В июле 1992 года Уитни и Бобби все-таки поженились. А за несколько месяцев до свадьбы у нее случился выкидыш. Вскоре артистке вновь удалось забеременеть, и в марте 1993-го она родила здоровую девочку.

Пока Уитни носила под сердцем дочь, она не позволяла себе притрагиваться к наркотикам. Как только Бобби Кристина появилась на свет, звезда картины «Телохранитель» сорвалась. Она употребляла в таких количествах, что вела себя абсолютно неадекватно.

«Уитни стала наверстывать упущенное после рождения дочери. Думаю, что так произошло, потому на протяжении девяти месяцев она жила без запрещенных препаратов. В такие моменты я пытался закрывать Уитни в комнате, чтобы дочь не видела, что она творит. Но я не мог указывать Уитни, никто не мог — она всегда делала все, что заблагорассудится», — писал Браун в своей книге «Каждый маленький шаг».

Бобби Кристина, понятное дело, видела, чем занимаются родители, и находилась с ними рядом, когда те употребляли наркотики. Мать и отец не пытались донести до дочери, что это абсолютно ненормально. В 1990-х знаменитостей сложно было застать абсолютно трезвыми, поэтому воспитанием девочки по сути занимались другие люди.

«Как можно нормально общаться с ребенком, если все время находишься под влиянием наркотиков? Я часто ругался с Уитни из-за этого. Крис была свидетельницей этих сцен. Только со временем я понял, что мы сами погубили дочь», — признавался музыкант.

В 1999 году во время очередного гастрольного турне Уитни чуть не умерла из-за передозировки. Знаменитость еле откачали.

Подобные инциденты отрезвляют многих зависимых, но не Хьюстон. Едва она набралась сил, как взялась за старое. При этом артистка говорила своему окружению, что хочет измениться ради дочери.

«Она мечтала была нормальной, такой как все. Она часто говорила мне: “Я должна покончить с наркотиками и стать той матерью для дочки, которую она заслуживает”», — делился один из приятелей дивы с журналистами.

К слову, Бобби Кристине рано пришлось стать самостоятельной. Когда Уитни была совсем без сил, она укладывала ее спать и приносила воду. Поговаривают, что у нее всегда были сложные отношения с матерью и отцом, которые не уделяли ей должного внимания.

Хьюстон и Браун только на публике делали вид, что трепетно забоятся о дочери. На деле же она была для них своего рода аксессуаром — первые восемь лет малышку растила женщина, которую та называла тетушкой Бей.

Мужчина кошмаров

Брак Бобби Брауна и Уитни Хьюстон с самого начала был далек от идеала — и не только из-за наркотиков. По слухам, супруги постоянно выясняли отношения. Артиста обвиняли в том, что он поднимал руку на жену (в 2003-м он даже попадал в полицейский участок по обвинению в домашнем насилии), а также оскорблял ее вербально.

«Он в прямом смысле плевал в меня. Дочь была свидетелем одной из таких неприятных сцен. Тогда я схватила телефон и ударила его по голове», — откровенничала звезда эстрады на шоу Опры Уинфри.

Знакомые пары объясняли поведение Брауна тем, что он завидовал востребованности Хьюстон. Бобби считал, что на него никто не обращает внимания только из-за известной супруги. Накал страстей произошел после выхода фильма «Телохранитель» — оглушительный успех жены Браун воспринимал как личное оскорбление. «Бобби не мог смириться с тем, что Уитни гораздо популярнее него. Он пытался “наказать” ее изменами, но она все прощала», — рассказывал Дэвид Робертс, экс-телохранитель певицы, в интервью The Guardian.

К слову, Робертс считал, что Хьюстон так рано ушла из жизни только потому, что брак с Брауном выпил из нее все соки: «Он вел себя абсолютно неадекватно, а она слишком долго мирилась с его выходками».

Бобби Браун и не отрицает, что был неверен Уитни Хьюстон. Правда, мужчина и по сей день настаивает на том, что первой начала изменять сама артистка.

«Она проводила ночи с продюсерами и музыкантами, с которыми сотрудничала. Я не собираюсь называть их имена, потому что и сам со временем с ними подружился. Когда я узнал о первой измене, не понимал, как реагировать. Тогда я решил, что если Уитни себе такое позволяет, то и я могу», — писал музыкант в своей автобиографии.

В 2006 году терпение исполнительницы хита I Wanna Dance With Somebody лопнуло, и она подала на развод. Разбирательства, длившиеся больше года, сопровождались бесконечными скандалами — Браун постоянно менял адвокатов и пытался выставить Хьюстон в дурном свете. Судья оказался на стороне артистки, присвоив ей единоличную опеку над 14-летней дочерью.

Когда в этих токсичных отношениях была поставлена точка, артистка решила всерьез взяться за собственное здоровье. Ради дочери, которая все эти годы по факту жила без родителей, она прошла курс лечения в рехабе и в 2010-м объявила, что с наркотиками наконец покончено. Радость поклонников была преждевременной: буквально через несколько месяцев Хьюстон начала отменять концерты, ссылаясь на плохое самочувствие. В последний момент сорвалось и мировое турне, которое должно было ознаменовать триумфальное возвращение артистки на сцену.

Трагический финал

К концу жизни Уитни стала совсем замкнутой. Она сузила круг общения, перестала появляться на светских мероприятиях. Единственное, что с ней было всегда, — запрещенные препараты. Она уверяла, что излечилась от зависимости…

Но 11 февраля 2012-го стало ясно, что она лгала. Знаменитость нашли мертвой в гостиничном номере одного из лучших отелей в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии вручения премии «Грэмми». Медики пытались спасти Уитни, но было уже слишком поздно — ее сердце перестало биться. Ей было всего 48 лет.

Для многочисленных поклонников и коллег певицы это известие стала настоящим шоком, ведь со стороны она казалась здоровой и счастливой. Через некоторое время ее представители объявили причину смерти: утопление и атеросклеротическая болезнь сердца, которую усугубило употребление наркотиков. Некоторые фанаты были убеждены, что их любимицу на самом деле могли убить, но полиция не обнаружила в этом деле следов криминала.

Тяжелее всего гибель Уитни переживала ее единственная дочь Бобби Кристина. Девушка явно страдала депрессией, к тому же пристрастилась к алкоголю и наркотикам.

Кроме того, на нее постоянно оказывала давление общественность: наследницу культовой артистки критиковали за то, что она вышла замуж за Ника Гордона. Молодой человек был сыном близкой подруги Уитни и в 12-летнем возрасте поселился в доме у звезды.

Дочь артистки погибла в 2015 году, при тех же обстоятельствах, что и мать. Муж нашел Бобби Кристину в ванной в бессознательном состоянии. Врачи ввели девушку в искусственную кому и на протяжении шести месяцев пытались спасти ее, но не было никаких улучшений, и ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Многие пользователи Сети подозревали, что к гибели Бобби Кристины причастен Ник. Мол, парень вначале устранил знаменитость, а потом и ее дочь, чтобы присвоить себе все наследство. Однако стражи порядка решили, что Гордон не имеет никакого отношения к этим трагедиям.

Страшные тайны

Уже после смерти Хьюстон журналисты узнали загадочные подробности из ее биографии, которые вполне могли объяснять ее поведение. Как выяснилось, Уитни всю жизнь нравились женщины, но она боялась об этом открыто говорить — просто не хотела расстроить родителей, которые отрицательно относились к сексуальным меньшинствам. Еще в подростковом возрасте певица сблизилась с Робин Кроуфорд, которая долгое время была ее ассистенткой.

Сама Уитни утверждала, что с Робин их связывает исключительно приятельские отношения. «Мы дружим с детства, а сейчас еще и работаем вместе. И все. Если я общаюсь с женщиной, это не значит, что у нас роман!» — говорила звезда американскому Rolling Stone. В 1999-м Хьюстон и Кроуфорд перестали сотрудничать.

Бывший стилист знаменитости говорил, что в тот самый момент и началось ее «падение»: «Мне кажется, если бы Робин осталась, Уитни бы была жива сегодня. У нее совсем не осталось близких друзей».

Существует версия, что артистка всегда мечтала быть со своей личной помощницей и замуж за скандалиста Бобби Брауна вышла только ради прикрытия своего реального романа. Однако подтверждения или опровержения этой информации мы вряд ли когда-нибудь получим.

Весной этого года биографы звезды раскрыли и другие любопытные подробности. Утверждается, что еще ребенком она подвергалась сексуальному насилию со стороны своей двоюродной сестры, певицы Ди Ди Уорвик, которая была старше нее на 18 лет. Якобы женщина надругалась над Уитни и ее братом. Родственники Уорвик, разумеется, заявили, что эти факты — выдумка душевнобольных. Однако некоторые полагают, что именно из-за этого и могла пойти под откос вся жизнь певицы с волшебным голосом.

