Еще один свадебный кортеж "претендует" на наказание за нарушение ПДД
Пользователи Интернета в большинстве осуждают такую "традицию".
Фото : кадр видео10 августа 2018, 10:05
В Сети появилось еще одно видео свадебной процессии, препятствующей движению на трассе, передает Zakon.kz.
Жених с невестой прогуливаются по многополосной автодороге, а за ними, заняв все полосы медленно двигается свадебный кортеж из белых авто. Судя по номерам на них, дело было в Кызылординской области.
Пользователи Интернета в большинстве осуждают такую "традицию", называя ее "понтами".
Четыре дня назад в СМИ сообщалось о наказании водителей свадебного кортежа из Алматы, которые нарушали ПДД по время движению в верхней части города.
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