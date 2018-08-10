Еще один свадебный кортеж "претендует" на наказание за нарушение ПДД

Пользователи Интернета в большинстве осуждают такую "традицию".

В Сети появилось еще одно видео свадебной процессии, препятствующей движению на трассе, передает Zakon.kz.

Жених с невестой прогуливаются по многополосной автодороге, а за ними, заняв все полосы медленно двигается свадебный кортеж из белых авто. Судя по номерам на них, дело было в Кызылординской области.

Пользователи Интернета в большинстве осуждают такую "традицию", называя ее "понтами".

Четыре дня назад в СМИ сообщалось о наказании водителей свадебного кортежа из Алматы, которые нарушали ПДД по время движению в верхней части города.

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