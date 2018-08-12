Путин прибыл в Актау на саммит

Теперь все главы государств в сборе.

В Актау прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент Zakon.kz.

В международном аэропорту Актау главу России встретил министр экономики РК Тимур Сулейменов.

Самолет главы российского государства приземлился в аэропорту Актау — промышленного города на Каспийском побережье, уточняет РИА Новости. В городе расположен морской порт, крупнейший в Казахстане. Актау также является центром разработки каспийских нефтегазовых месторождений страны.

Из аэропорта Путин направился в Дворец дружбы, где вместе с президентами Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана примет участие в Пятом Каспийском саммите.

По итогам встречи состоится церемония подписания совместных документов, после чего лидеры сделают заявления для прессы, примут участие в совместном фотографировании, а затем прогуляются по набережной Каспия.

Главным итогом саммита, как ожидается, станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Как рассказали в пресс-службе Кремля, многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников.

Напомним, ранее в Актау прибыли главы Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Нурсултан Назарбаев находится в Актау с 10 августа.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!