Срок действия ключей ЭЦП продлен до трех лет

При этом срок действия ключей ЭЦП на файловой системе остается 1 год.

Cрок действия ключей ЭЦП, выпущенных на защищенных носителях, продлен до трех лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

Теперь пользователи имеют возможность выпустить регистрационные свидетельства на защищенных носителях ключевой информации, таких как удостоверение личности, eToken PRO 72K, JaCarta, Kaztoken, Akey со сроком на 3 года.

При этом срок действия ключей ЭЦП на файловой системе остается 1 год, так как данный тип хранилища не является сертифицированным и не позволяет безопасно хранить закрытые ключи продолжительное время.

Главная цель продления срока действия ключей ЭЦП – это удобство для граждан. Если ранее пользователям необходимо было каждый год перевыпускать ключи через личный кабинет или в филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", то на текущий момент необходимость перевыпуска и соответственно необходимость посещения филиалов Госкорпорации будет возникать только раз в 3 года.

За 30, 15, 7 дней до истечения срока действия ключей ЭЦП, на почтовый адрес пользователя (в случае если пользователь указал почтовый адрес при подаче заявки) поступает уведомление о необходимости перевыпуска.

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