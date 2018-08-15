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В Греции число жертв пожара достигло 96 человек

После пожара в больницы попали с ожогами 187 человек.

Фото : © AFP 2018 / Valerie Gache15 августа 2018, 07:20

Число погибших в результате произошедшего в Греции 23 июля пожара выросло до 96 человек, сообщает РИА Новости.

После пожара в больницы попали с ожогами 187 человек, ранее сообщалось о гибели 12 из них.

Теперь в больнице скончался 68-летний мужчина, получивший серьезные ожоги.

По данным министерства здравоохранения, в больницах находятся 29 раненых, в том числе шесть в интенсивной терапии. Помимо них в детской больнице оказывается медицинская помощь одному ребенку, состояние его здоровья хорошее.

В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, травмы получили почти 190 человек.

По сообщению пожарной службы, пока не опознаны двое погибших, которых не разыскивали родственники.


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