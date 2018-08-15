Погода без осадков ожидается в Казахстане

Дождт пройдут на западе, северо-западе и севере страны.

На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе и севере Казахстана пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, градом, на северо-западе со шквалом. На севере и востоке страны ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман, днем в Северо-Казахстанской области возможен град. Утром и днем в Кызылординской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области - ночью и утром местами туман.

В Карагандинской области местами ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 28°, ясно.

Погода в Астане днем 26°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 15 августа.

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