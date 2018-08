Представлен золотой iPhone XS для миллиардеров

Британская компания Goldgenie открыла предзаказ на iPhone XS Billionaire Solid Gold edition. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AppleInsider.

Вероятно, это iPhone 2018 года с лакшери-отделкой на корпусе. Интересно, что Goldgenie не имеет прямого отношения к Apple. Поэтому медиа не восприняли её объявление как утечку информации. Видимо, компания назвала смартфон iPhone XS на основе личных предположений.

If you want a gold-plated 2018 #iPhone, you can preorder one now for $113,000 https://t.co/3nJA4GQOp2 pic.twitter.com/QLpfHiT9qA