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Представлен золотой iPhone XS для миллиардеров

Компания, занимающаяся кастомизацией смартфонов, выпустила iPhone 2018 года в золотом корпусе.

Фото : © twitter.com/AppleInsider ‏15 августа 2018, 22:01

Британская компания Goldgenie открыла предзаказ на iPhone XS Billionaire Solid Gold edition. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AppleInsider.

Вероятно, это iPhone 2018 года с лакшери-отделкой на корпусе. Интересно, что Goldgenie не имеет прямого отношения к Apple. Поэтому медиа не восприняли её объявление как утечку информации. Видимо, компания назвала смартфон iPhone XS на основе личных предположений.

Оболочка смартфона выполнена из золота. На задней панели расположены логотипы Apple и линейки Billionaire Solid Gold edition.

Устройство выйдет в одной версии с 256 ГБ встроенной памяти. Цена iPhone XS Billionaire Solid Gold edition составит $113 000. Это в 100 раз дороже обычной версии.

Напомним, новые iPhone представят в сентябре этого года. На этот раз Apple приготовила сразу три мобильных устройства.


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