Дожди и грозы ожидаются в Казахстане

Погоду без осадков прогнозируют на западе, юге и востоке страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана ожидаются местами дожди с грозами, порывистый ветер, на севере возможен град. На северо-западе и востоке республики ночью и утром местами - туман. На западе, юге и востоке Казахстана погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с, днем возможен град. В Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем возможен град. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, днем в отдельных районах усилится ветер до 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской и Карагандинской областях усиление ветра местами 15-22 м/с.

В Алматинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 31°, ясно.

Погода в Астане днем 22°, частично облачно, гроза с дождем.

Прогноз погоды на 16 августа.

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