Погода на 18 августа: лето продолжается

В ряде областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на территории Казахстана местами ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, на западе шквал и пыльная буря, на северо-западе возможен град. На севере республики ночью и утром местами — туман. На юге и юго-востоке Казахстана — погода без осадков, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал и пыльная буря. В Костанайской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются ночью и утром - туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, а также ночью в Карагандинской и днем в Актюбинской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

В Алматинской и местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +23, облачно.

Погода в Астане: +23, ясно.

Полный прогноз погоды на 18 августа.

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