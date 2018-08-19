Из-за ЧП перед концертом Backstreet Boys в США пострадали 14 человек

О новой дате и времени проведения мероприятия сообщат позднее.

Сильный ветер снёс конструкцию на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort в американском штате Оклахома в преддверии выступления музыкальной группы Backstreet Boys. В результате произошедшего пострадали 14 человек, сообщает RT.

«Штормовой ветер, порывы которого достигали 70—80 миль в час (112—128 км/ч. — RT), и сильный дождь снесли входную арку. 14 человек получили помощь на месте и доставлены в местные больницы. Двое уже выписаны», — говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что в связи с произошедшим выступление музыкантов было отменено.

О новой дате и времени проведения мероприятия сообщат позднее.

В июле организаторы фестиваля бардовской песни на острове Хольмён в Швеции ввели запрет на курение из-за засушливой погоды и высокого риска возникновения пожара.

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