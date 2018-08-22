У актёра сериала "Счастливы вместе", скончавшегося от пневмонии, был ВИЧ

Ранее друг Александра Исакова Роман Печерский обвинил в смерти актёра врачей.

39-летний актёр Александр Исаков, который в прошлом месяце скончался от двухсторонней пневмонии, страдал ВИЧ. Об этом рассказала актриса Ирина Вишнева, передает Лайф.

Александр Исаков, известный по роли режиссёра в сериале "Счастливы вместе", много лет страдал прогрессирующей ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказала коллега Александра — актриса Ирина Вишнева. По словам девушки, двусторонняя пневмония, с которой мужчина попал в больницу, стала осложнением иммунодефицита.

"Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции", - говорит Ирина Вишнева.

Ранее друг Александра Исакова Роман Печерский обвинил в смерти актёра врачей. Он заявил, что медики в течение трёх недель не могли поставить артисту правильный диагноз, что и привело к трагическим последствиям. По словам мужчины, смерть Александра стала полной неожиданностью для его близких. Вероятнее всего, актёр старался не распространяться о том, что является носителем ВИЧ-инфекции.

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