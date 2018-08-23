В Астане появится единая электронная база детей с особыми образовательными потребностями

В 75% организаций образования созданы условия для инклюзивного обучения.

Данная система позволит подбирать организации образования в шаговой доступности, исходя из места жительства ребенка и с учетом его потребностей, а также анализировать наличие или нехватку специальных организаций образования, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В 66 школах Астаны созданы условия для инклюзивного обучения. Об этом сообщил аким столицы Асет Исекешев на ежегодной августовской конференции.

«В городе с каждым годом совершенствуется система инклюзивного образования, создаются условия для безбарьерной образовательной среды. В прошлом году была открыта специальная школа-интернат на 375 мест, оснащенная современным оборудованием. Количество кабинетов коррекции увеличено в 2 раза - с 3 до 6», - сообщил А. Исекешев.

По его словам, в 21 школе и 12 садах работают коррекционные классы. В целом, в 75% организаций образования созданы условия для инклюзивного обучения. Это 66 школ, 8 колледжей и 9 дополнительных организаций.

«Дети получают гарантированную помощь и необходимую поддержку - обучение, лечение, проезд, питание», - сказал А. Исекешев.

Как проинформировал аким, в этом году будет создана единая электронная база детей с особыми образовательными потребностями.

«Данная работа позволит нам подбирать организации образования в шаговой доступности, исходя из места жительства ребенка и с учетом его потребностей, анализировать наличие или нехватку специальных организаций образования», - сказал А. Исекешев.

В ближайшие 5 лет в столице появится 24 школы. То есть за 5 лет появится столько же новых ученических мест, сколько было создано в столице за 20 лет ее существования.

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